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باحثون: ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر ضعف الإدراك

الأربعاء 10 يونيو 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
باحثون: ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر ضعف الإدراك


وكالات / سما /

أظهرت دراسة أجراها باحثون صينيون أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر ضعف الإدراك، وفقا لما ذكرته صحيفة تشاينا ساينس ديلي يوم الثلاثاء.

وأجرى باحثون من مستشفى هواشان في جامعة فودان ومستشفى مدينة تشينغداو تحليلا استخلاصيا لـ 209 دراسات إستطلاعية تشمل أكثر من 2.2 مليون شخص.

وقاموا بجمع المؤشرات المتعلقة بضغط الدم بما في ذلك الضغط الإنقباضي والإنبساطي وضغط النبض وتغيرات ضغط الدم، ثم حللوا تأثيرهم على ضعف الإدراك والخرف.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر يمكن أن يزيد من خطر ضعف الإدراك. عندما يتجاوز ضغط الدم الانقباضي في منتصف العمر 130 ملم زئبقي، حيث يزداد خطر ضعف الإدراك والخرف بشكل كبير.

ووجد الباحثون أيضا أن استخدام الأدوية الخافضة للضغط قد يساعد في تقليل خطر الخرف لدى الأشخاص ذوي الإدراك الطبيعي وكذلك أولئك الذين يعانون من ضعف إدراكي معتدل.

وذكر التقرير أن الدراسة لها أهمية كبيرة في تحديد الأفراد المعرضين لخطر الضعف الإدراكي بشكل كبير وتطوير استراتيجيات وقائية فعالة.

ونشر البحث في مجلة "ارتفاع ضغط الدم".

#ضغط الدم #الإدراك

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