مصادر بجيش الاحتلال تزعم : التنسيق قائم وأبو مازن لن يدعو للمقاومة الشعبية

القدس المحتلة / سما /

قال المراسل والمحلل العسكري بموقع "والا" العبري، أمير بوخبط، إن مصادر بالجيش أبلغت وزير الجيش غانتس، أن الاحتمالات ضعيفة جدا، لأن يدعو الرئيس أبو مازن، للمقاومة الشعبية بعد الإعلان عن الضم.



وأضاف المحلل بوخبوط، خلال مقاله نشرها موقع والا، صباح اليوم الأربعاء، أن مصادر بالجيش حذرت وزير الجيش غانتس، من ردة فعل الشارع الفلسطيني، ومن أي حدث بسيط قد يتحول الى موجة تصعيد قوية، بعد الضم.



وتابع بوخبط، أن وزير الجيش غانتس، طالب الجيش بالتعامل مع الهدوء بالشارع الفلسطيني كحالة مؤقتة، وأوعز للجيش بتسريع الاستعدادات العسكرية لتطبيق مخطط الضم بالضفة.



وبحسب المحلل، يركز الجيش الإسرائيلي والشاباك، في نشاطاتهما العملياتية بالضفة على حركة حماس، التي ستحاول التحريض على العنف بعد الضم، ولذلك يكثف الشاباك اعتقالاته لعناصر الحركة.



وكشف بوخبوط، أن نفس المصادر بالجيش أكدت على وجود تنسيق أمني على مستوى العمل الميداني، رغم إعلان السلطة عن وقفه، مشيرةً إلى أن التنسيق على مستوى العمل الميداني فقط، وليس أكثر من ذلك.