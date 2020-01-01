"غوغل مابس" يساهم في مكافحة كوفيد-19

وكالات / سما /

يساهم تطبيق "غوغل مابس" (خرائط غوغل) في مكافحة كوفيد-19 من خلال إضافة أدوات صممت خصيصا لتجنب الازدحام والتنقل بشكل آمن مع تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسيتيح هذا التطبيق بعض الخدمات في حال الاضطرار "للخروج سواء بالسيارة أو وسائل النقل العام"، وفق ما أوضح "غوغل مابس".

وفي البلدان المعنية بالتحديث (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والهند والأرجنتين والبرازيل وتايلاند...)، سيتلقى المستخدمون تنبيهات إذا تأثرت رحلتهم بالمترو أو الحافلة بالقيود المرتبطة بوباء كوفيد-19.

كما سيتلقاها أيضا سائقو السيارات الذين يستعدون لعبور الحدود الأميركية مع كندا والمكسيك في حال وجود ضوابط إضافية.

وسيتم عرض تنبيهات للأشخاص الذين يستخدمون التطبيق للانتقال إلى المراكز الطبية أو مراكز اختبار كوفيد-19 لتجنب الازدحام.

ويستخدم تطبيق "غوغل مابس" البيانات من مواقع السلطات الوطنية والمحلية، وبيانات المستخدم تبقى مجهولة الهوية لتجنب اختراق مبدأ احترام الخصوصية.

وأوضح "غوغل مابس" أنه "بهدف احترام قواعد التباعد الاجتماعي، سينبّه الركاب بالحشود المحتملة في العربات والمحطات".

وعند توفر البيانات، سيتمكن المستخدمون من استشارة التطبيق ومعرفة أوقات الذروة في كل محطة.