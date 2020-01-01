قرارات مهمة لاتحاد الجودو

رام الله / سما /

عَقَدَ الاتحاد المركزي للجودو جلسةً استثنائية هامة، يوم السبت الماضي (662020) في مقر اللجنة الأولمبية في مدينة البيرة برئاسة معاوية القواسمة، تم البحث خلال الجلسة في عديد الأمور التي تهم لعبة الجودو.

حضر الجلسة كلا من: رئيس الاتحاد معاوية القواسمة والأعضاء: خالد ابو ارميله، منير محسن، مراد ابو جبل، رامي الكلباني، جهاد علي، وائل الطحان، رامي الغرباوي، ايمان حويحي، هشام بلبل ، رئيس اللجنة الفنية خضر كامله وتغيب عن الجلسة عضو الاتحاد سوزان عامر.

وتم دعوة الدكتور اسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، أمين عام اللجنة الأولمبية اللواء عبد المجيد حجه (ابو جهاد) ونائب أمين عام اللجنة نادر الجيوسي، الذين حضروا الجلسة فعكس حضورهم اثرا ايجابيا كبيرا على الجلسة التي سادتها روح الأخوة والمحبة، واهم القرارات هي:-

تتم عملية التواصل مع جميع الاتحادات (الدولية، الآسيوية والعربية) من خلال البريد الالكتروني الرسمي للاتحاد صونا لوحدة العمل ومهنيته، والتأكيد على أن رئيس الاتحاد الحاج معاوية القواسمة هو المخول الوحيد للتواصل مع الاتحادات آنفة الذكر، وتم تعين اياد شاهين نائباً لأمين عام الاتحاد خالد ابو ارميله.

تكليف نائب رئيس الاتحاد وائل الطحان، القائم بأعمال نائب رئيس اللجنة الفنية (مؤقتا) برفع الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة، لإقرارها من قبل مجلس الادارة المركزي في جلسته القادمة حسب الأصول.

يتم تأجيل الانتخابات الرسمية للاتحاد الى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية القادمة، انسجاماً مع الكتاب الرسمي للاتحاد الدولي للجودو، ويتم التنسيق مع اللجنة الأولمبية الفلسطينية في ذلك الأمر حسب الأصول.

تم الاقرار بالمادة رقم (30) حسب الفقرة السادسة، التي هي من مهام رئيس الاتحاد والتي تنص على تعين من يتولى مهمة التواصل والتنسيق مع جميع وسائل الاعلام المختلفة (المسموعة، المرئية، المقروءة، وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية)، حيث تم التأكيد على أن الاعلامي ناصر المحتسب هو الذي يعتبر المسئول الوحيد عن ذلك، كما تم الاتفاق على اغلاق جميع الصفحات الالكترونية غير الرسمية، التي لم يؤخذ بها قرار من قبل مجلس ادارة الاتحاد المركزي، من اجل توحيد الخطاب الاعلامي للاتحاد، بما يتماشى مع سياسة ورؤية رئيس وأعضاء الاتحاد، التي تنسجم مع رؤية اللجنة الأولمبية ورئيسها سيادة اللواء القبطان جبريل الرجوب.

تكليف رئيس اللجنة الفنية البطل خضر كامله، بوضع خطة فنية شاملةً فصليه لمدة شهر واحد، لمتابعة ومواصلة نشاطات الاتحاد وبطولاته بشكل منظم ورسمي.

تم التأكيد على أن اللجنة الفنية التي تم تنسيبها سابقاً، تعتبر هي اللجنة الرسمية الوحيدة المخولة والمختصة بمنح الأحزمة والشهادات، وتصنيف الحكام والمدربين، على أن يتم عمل الاختبارات اللازمة للمتقدمين والمرشحين لذلك في المحافظات الجنوبية، بما ينسجم وقوانين وأنظمة الاتحاد المعمول بها حسب الأصول.

أكد المجتمعون على أن الهيئة الادارية للاتحاد المركزي في الوطن بشقيه (الضفة وغزه) والشتات، هي المرجعية الأساسية الرسمية الوحيدة لجميع القرارات حسب النظام الأساسي، المتماهي مع الأنظمة والقوانين الدولية والأولمبية المعتمدة حسب الأصول، وأن أي قرار لا ينسجم ولا يتفق مع ذلك، يعتبر باطلا ولاغيا وكأنه لم يكن.