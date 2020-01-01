أهلي النصيرات ينجز صفقته الـ13 بالانتقالات

الوسطى / سما /

واصل نادي أهلي النصيرات صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة 2020-2021.

وتعاقد أهلي النصيرات مع لاعب الوسط أحمد أبو الريش رسميا مدة موسم واحد, عقب فسخ عقده مع غزة الرياضي مؤخرا.

ويعدّ أبو الريش الصفقة الثالثة عشرة التي يبرمها النادي في الانتقالات الصيفية, ضمن خطته للرجوع لدوري الأولى من جديد.

يشار إلى أن أهلي النصيرات سبق له ضم إسماعيل أبو دان, ومحمد نصار, وطارق مسعود, وعبد الرحمن عرام, وكرم الحلاق, ومحمد أبو جويد, وعلاء العريان, وجابر أبو رضوان, وعلي أبو حسنين, ومحمد الصليبي, ومصعب عقل, ويوسف البيوك.