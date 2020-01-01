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رقم مميز ينتظر الشجاعية والصداقة في كأس غزة

الأربعاء 10 يونيو 2020 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رقم مميز ينتظر الشجاعية والصداقة في كأس غزة


غزة / سما /

تنطلق منافسات دور الثمانية من بطولة كأس قطاع غزة, يوم التاسع عشر من الشهر الجاري, بإقامة مباراتين, ثم مثلهما في اليوم التالي.

ويلعب في اليوم الأول شباب رفح مع اتحاد خانيونس, بينما يواجه اتحاد الشجاعية نظيره الصداقة, أما في اليوم التالي فيلاقي شباب خانيونس منافسه نماء, وغزة الرياضي خصمه الهلال.

ويبدو من خلال المواجهات الأربعة, أن فريقا واحدا فقط مرشح للتواجد في المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي على أقل تقدير.

وتنحصر هوية هذا الفريق بين اثنين وهما الشجاعية والصداقة, إذ أن المواجهة بينهما ستعني أن أحدهما سيصل المربع الذهبي هذا الموسم.

وفي حال فاز الشجاعية في اللقاء, فإنه سيكون الوصول الثاني له تواليا لهذا الدور من المسابقة, إذ تصادفت مباراته الموسم الماضي في المربع الذهبي مع الصداقة بالذات, قبل أن يتخطاه في طريقه للنهائي, الذي خسره أمام خدمات رفح وقتها.

أما الصداقة, فإنه سيكون قد حقق إنجازا بالنسبة له, وذلك بالوصول الثالث على التوالي للمربع الذهبي في هذه المسابقة, بعدما فعل ذلك في النسختين الماضيتين, غير أنه أخفق بالوصول للنهائي.

#اتحاد الشجاعية #الصداقة

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