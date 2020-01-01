  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سولشاير: رونالدو أفضل لاعب في العالم وهذا سر تميزه

الأربعاء 10 يونيو 2020 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سولشاير: رونالدو أفضل لاعب في العالم وهذا سر تميزه


وكالات / سما /

قال أولي جونار سولشاير، المُدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن زميله السابق في قلعة الأولد ترافورد كريستيانو رونالدو هو افضل لاعب في العالم، وأبدى رغبته في أن يعود للفريق.

وقال سولشاير، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، :”لعبت مع رونالدو، وهو أفضل لاعب في العالم، لذا أنا لا أمانع أن يكون في فريقي أيضاً”.

وتابع المُدير الفني النرويجي حديثه قائلاً :”كريستيانو أراد دائماً أن يكون الأفضل، وهو تشكل بفضل البيئة التي جاء إليها في اليونايتد”، وتابع :”نحن اللاعبون الأكثر خبرة كان علينا توجيهه من حين لآخر”.

وأضاف مُدرب الشياطين الحُمر قائلاً :”كان يمكننا أن نرى موهبة من طراز عالمي، بأفضل صفات يُمكن أن تراها، ولكن كان هناك بعض الأشياء التي يُمكن أن نساعد فيها”.

وأردف قائلاً :” كان يمكن أن تشعر بأنه لن يترك أي شيء يُعطل طريقه ليكون الأفضل في العالم، عليك أن تقوم بالتضحيات وهو قام بها”.

#مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة اليوم

فتح توضح موقفها من تصريحات حسين الشيخ لـ"نيويورك تايمز" الامريكية

اشتية : لن نكون قادرين على دفع رواتب الموظفين نهاية الشهر الجاري

المشهراوي: نحن جنود خلف الرئيس عباس اذا قرر المواجهة.. ويوجه رسالة لابو مازن وحماس بشأن الوحدة

شاهد... مرشد سياحي قطري يغني لسياح إسرائيليين في الدوحة... ماذا غنى؟

المالية: حتى اللحظة لم يتم تأمين أموال الرواتب و أي تغيير سيتم الاعلان عنه

رئيس بلدية غزة يوضح تفاصيل خطة تأجير "الأكشاك" على شاطئ البحر

تسجيل أربع حالات وفاة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا الفلسطينية بالسعودية

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال: ضم الضفة لن يؤدي الى انتفاضة فلسطينية وعباس لن يدعو لتصعيد امني

k

لأول مرة .. القسام يعرض مشاهد جديدة لعملية أبو مطبيق

860x484 (3)

الجبهة الشعبية تدعو بلدية غزة للتراجع الفوري عن إجراءاتها الأخيرة

الشيخ: "السلطة ليست جمعية خيرية" و الضم الإسرائيلي يعني قتل رؤيا حل الدولتين

860x484 (4)

قد تشمل فقط الكتل الاستيطانية.. صحيفة عبرية: عملية "الضم" ستنفذ ما بين تموز وأيلول