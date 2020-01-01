سولشاير: رونالدو أفضل لاعب في العالم وهذا سر تميزه

وكالات / سما /

قال أولي جونار سولشاير، المُدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن زميله السابق في قلعة الأولد ترافورد كريستيانو رونالدو هو افضل لاعب في العالم، وأبدى رغبته في أن يعود للفريق.

وقال سولشاير، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، :”لعبت مع رونالدو، وهو أفضل لاعب في العالم، لذا أنا لا أمانع أن يكون في فريقي أيضاً”.

وتابع المُدير الفني النرويجي حديثه قائلاً :”كريستيانو أراد دائماً أن يكون الأفضل، وهو تشكل بفضل البيئة التي جاء إليها في اليونايتد”، وتابع :”نحن اللاعبون الأكثر خبرة كان علينا توجيهه من حين لآخر”.

وأضاف مُدرب الشياطين الحُمر قائلاً :”كان يمكننا أن نرى موهبة من طراز عالمي، بأفضل صفات يُمكن أن تراها، ولكن كان هناك بعض الأشياء التي يُمكن أن نساعد فيها”.

وأردف قائلاً :” كان يمكن أن تشعر بأنه لن يترك أي شيء يُعطل طريقه ليكون الأفضل في العالم، عليك أن تقوم بالتضحيات وهو قام بها”.