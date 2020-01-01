  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رئيس سوسيداد : أوديجارد لن يعود إلى ريال مدريد

الأربعاء 10 يونيو 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس سوسيداد : أوديجارد لن يعود إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

صرح خوكين أبيريباي رئيس نادي ريال سوسيداد الإسباني بأن النرويجي مارتن أوديجارد لاعب الفريق المعار من صفوف ريال مدريد سيستمر مع سوسييداد، ولن يعود إلى الريال في الموسم المقبل.

وانتقل مارتن أوديجارد ابن 21 عاماً للعب في صفوف ريال سوسيداد الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

وتألق النجم النرويجي بشدة هذا الموسم حتى الآن، بتسجيله سبعة أهداف، وصناعة 8 آخرين في 28 مباراة.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية إلى رغبة ريال مدريد في استعادة لاعبه أوديجارد، ولكن رئيس سوسيداد واثق من قرار النجم النرويجي بشأن الاستمرار مع سوسيداد لموسم آخر.

وتحدث أبيرباي حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “أعتقد أن أوديجارد سيستمر معنا، هذا ما أؤمن به، والأمل الذي نمتلكه”.

وأضاف “إذا استمريت معنا، يجب أن تكون مقتنعاً بذلك، كما حدث في الصيف الماضي، أن يكون مقتنعاً بأن هذا الخيار هو الأفضل بالنسبة له”.

وتابع “القرار متروك لأوديجارد، وأعتقد بأنه سيبقى”.

الجدير بالذكر أن عقد أوديجارد سينتهي مع فريقه الأصلي ريال مدريد صيف عام 2023.

#أوديجارد #ريال مدريد #ريال سوسيداد

الأكثر قراءة اليوم

فتح توضح موقفها من تصريحات حسين الشيخ لـ"نيويورك تايمز" الامريكية

اشتية : لن نكون قادرين على دفع رواتب الموظفين نهاية الشهر الجاري

المشهراوي: نحن جنود خلف الرئيس عباس اذا قرر المواجهة.. ويوجه رسالة لابو مازن وحماس بشأن الوحدة

شاهد... مرشد سياحي قطري يغني لسياح إسرائيليين في الدوحة... ماذا غنى؟

المالية: حتى اللحظة لم يتم تأمين أموال الرواتب و أي تغيير سيتم الاعلان عنه

رئيس بلدية غزة يوضح تفاصيل خطة تأجير "الأكشاك" على شاطئ البحر

تسجيل أربع حالات وفاة بفيروس كورونا في صفوف جاليتنا الفلسطينية بالسعودية

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال: ضم الضفة لن يؤدي الى انتفاضة فلسطينية وعباس لن يدعو لتصعيد امني

k

لأول مرة .. القسام يعرض مشاهد جديدة لعملية أبو مطبيق

860x484 (3)

الجبهة الشعبية تدعو بلدية غزة للتراجع الفوري عن إجراءاتها الأخيرة

الشيخ: "السلطة ليست جمعية خيرية" و الضم الإسرائيلي يعني قتل رؤيا حل الدولتين

860x484 (4)

قد تشمل فقط الكتل الاستيطانية.. صحيفة عبرية: عملية "الضم" ستنفذ ما بين تموز وأيلول