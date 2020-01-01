رئيس سوسيداد : أوديجارد لن يعود إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

صرح خوكين أبيريباي رئيس نادي ريال سوسيداد الإسباني بأن النرويجي مارتن أوديجارد لاعب الفريق المعار من صفوف ريال مدريد سيستمر مع سوسييداد، ولن يعود إلى الريال في الموسم المقبل.

وانتقل مارتن أوديجارد ابن 21 عاماً للعب في صفوف ريال سوسيداد الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

وتألق النجم النرويجي بشدة هذا الموسم حتى الآن، بتسجيله سبعة أهداف، وصناعة 8 آخرين في 28 مباراة.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية إلى رغبة ريال مدريد في استعادة لاعبه أوديجارد، ولكن رئيس سوسيداد واثق من قرار النجم النرويجي بشأن الاستمرار مع سوسيداد لموسم آخر.

وتحدث أبيرباي حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “أعتقد أن أوديجارد سيستمر معنا، هذا ما أؤمن به، والأمل الذي نمتلكه”.

وأضاف “إذا استمريت معنا، يجب أن تكون مقتنعاً بذلك، كما حدث في الصيف الماضي، أن يكون مقتنعاً بأن هذا الخيار هو الأفضل بالنسبة له”.

وتابع “القرار متروك لأوديجارد، وأعتقد بأنه سيبقى”.

الجدير بالذكر أن عقد أوديجارد سينتهي مع فريقه الأصلي ريال مدريد صيف عام 2023.