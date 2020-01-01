كوتينيو يبدأ رحلة المفاوضات مع نادٍ إنجليزي

وكالات / سما /

دخل فيليب كوتينيو في مفاوضات جدية من أجل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك في ظل رغبة برشلونة في التخلص منه بشكل نهائي.

وقرر بايرن ميونخ عدم تفعيل خيار الشراء في عقد فيليب كوتينيو، وبذلك سيعود للفريق الكتالوني انطلاقاً من الصيف القادم، ولكن إدارة البارسا بدورها تبحث له عن مخرج وقد تكون إحدى أندية الدوري الإنجليزي وجهته القادمة.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن مسؤولي نيوكاسل يونايتد تواصلوا بالفعل مع فيليب كوتينيو خلال الأيام الأخيرة، لمعرفة مدى استعداد اللاعب لإبرام تلك الصفقة.

وأشارت إلى أن كوتينيو يتفاوض بالفعل مع نيوكاسل يونايتد حول شروط الصفقة المحتملة، كما أن النادي الإنجليزي تواصل مع برشلونة لمعرفة شروط المفاوضات وسعر النجم البرازيلي.

ومع اهتمام أكثر من نادٍ إنجليزي بضم كوتينيو، ورغبة اللاعب في العودة إلى الدوري الإنجليزي، تُعد فرص نيوكاسل الأكبر لضمه، نظراً للقدرات الشرائية التي سيتمتع بها النادي خلال الفترة القادمة.

وقبل بضعة أسابيع، قال وكيل أعمال النجم البرازيلي في تصريحات صحفية: “قلت دائماً إنه يحب اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنه استمتع حقاً بوقته في ليفربول”.