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مانشستر سيتي يصدم بايرن ميونخ بسعر ليروي ساني

الأربعاء 10 يونيو 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يصدم بايرن ميونخ بسعر ليروي ساني


وكالات / سما /

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” بأن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي تصر على السعر الذي طلبته من مسؤولي بايرن ميونخ الألماني لإتمام صفقة انضمام ليروي ساني إلى العملاق البافاري.

وارتبط اسم ليروي ساني بالانتقال للعب في صفوف فريق بايرن ميونخ، حيث توصل اللاعب لاتفاق نهائي مع النادي حول انضمامه للفريق الألماني ابتداءً من الموسم المقبل.

ولكن يبدو بأن بايرن ميونخ فشل مرة أخرى في التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي حول قيمة صفقة ليروي ساني.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة بايرن ميونخ قد تواصلت مع نادي مانشستر سيتي، والأخير طلب مبلغ 70 مليون يورو من أجل بيع لاعبه، بينما عرض فقط البايرن مبلغ 40 مليون يورو.

وأكملت الشبكة أن بالرغم من عدم توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع مانشستر سيتي، إلا أنه من الممكن رؤية ليروي ساني بقميص العملاق البافاري هذا الصيف.

وأضافت “سكاي” بأن بايرن ميونخ يضع ليروي ساني كخياره الأول والأهم هذا الصيف، لكنه في نفس الوقت لن يدفع المبلغ الذي طلبته إدارة مانشستر سيتي.

الجدير بالذكر أن عقد ليروي ساني صاحب 24 عاماً سينتهي مع مانشستر سيتي صيف عام 2021 القادم.

#مانشستر سيتي #بايرن ميونخ

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