5 أندية إنجليزية تتصارع على ضم تياجو سيلفا

وكالات / سما /

يُعد تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان، مطمعاً لأندية الدوري الإنجليزي التي تسعى لضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث بات الانفصال بين المدافع البرازيلي والفريق الفرنسي وشيكاً.

ويعيش تياجو سيلفا الشهر الأخير داخل جدران النادي الباريسي، حيث من المقرر أن ينتهي العقد الحالي للقائد البرازيلي مع بطل الدوري الفرنسي، في 30 يونيو الجاري.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن تياجو سيلفا مطلوب بقوة في الدوري الإنجليزي، حيث يتواجد على رأس أولويات 5 أندية، وهي آرسنال وإيفرتون، بالإضافة إلى وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد ووست هام.

ويتطلع إيفرتون لضم تياجو سيلفا لأكثر من سبب، أولها ثقة كارلو أنشيلوتي مدرب التوفيز في قدرات المدافع البرازيلي، على اعتبار أنهما اشتغلا معاً في باريس سان جيرمان.

أما آرسنال فإنه يعاني من مشاكل دفاعية عديدة، ومع اقتراب رحيل ديفيد لويز فإن النادي اللندني يريد تعويضه بمدافع يمتلك خبرة واسعة في الملاعب الأوروبية، وهو الشرط الذي يتوفر في تياجو سيلفا.

وفي سياق متصل، شن جيروم روثين لاعب باريس سان جيرمان السابق، هجوماً على تياجو سيلفا، حيث قال: “رحيله منطقي، لقد فعل ما توقعه النادي منه، المشكلة أنه واجه في مسيرته الكثير من الفشل، وهو مسؤول بما أنه قائد ويستلم راتباً كبيراً، لم يكن يوماً كراموس وفان دايك، وفي نادٍ آخر لم يكن ليستلم هذا الراتب، هو لاعب عظيم ولكن له حدود على المستوى الذهني”.