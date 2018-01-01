السجن 15 عاماً وغرامة 20 ألف دينار لمدان بالاتجار بالمخدرات

رام الله / سما /

حكمت محكمة بداية قلقيلية، على متهم بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالسجن المؤبد لمدة خمسة عشر عاماً وبغرامة مالية عشرين ألف دينار أردني.

وأدانت المحكمة برئاسة القاضي فطين سيف، وعضوية القاضي داوود إبراهيم والقاضي محمد ناعسة، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة قلقيلية أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة شادي سويدان بحق المتهم (م.أ) بتهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو النباتات المنتجة لمثل تلك المواد خلافاً للمادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وذلك وفق بيان صدر عن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء.