جامعة الأقصى تستقبل وفداً من شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

غزة / سما /

استقبل عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الأقصى الدكتور محمد محمود أبو عودة في مكتبه وفداً من شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، وتكون الوفد من المهندس محمود أبو حية مدير وحدة التخطيط والتطوير في الشركة، والأستاذ زهير أبو خاطر مدير دائرة العلاقات العامة في الشركة والأستاذ محمد خلف رئيس قسم الخطط والبرامج في الشركة.

كما كان في استقبال الوفد إلى جانب عميد التعليم المستمر الأستاذ إبراهيم خليل صالحة رئيس مركز الدراسات وقياس الراي العام والدكتور محمد شادي أبو جزر مدير التعليم المستمر والأستاذ رامي الغول مدير خدمة المجتمع.

في بداية اللقاء رحب د. أبو عودة بالوفد الزائر، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة ، مقدماً نبذه تعريفية شاملة عن الجامعة ورؤيتها ورسالتها، موضحاً أن عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تعمل جاهدة على تطوير وتقديم الخدمات المجتمعية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تدعيم وتوثيق التواصل والتفاعل بين الجامعة وكل مؤسسات المجتمع سواء كانت مؤسسات رسمية أو غير رسمية تحقيقاً للمسئولية المجتمعية ومن اجل النهوض بواقع المجتمع الفلسطيني ، كما أكد أبو عودة أن عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر تعمل بشكل دوري على دراسة قضايا المجتمع ومشكلاته وتزويد صناع القرار بالنتائج والتوصيات وفق أسس علمية وذلك من خلال مركز الدراسات وقياس الرأي العام في الجامعة، كما أكد أبو عودة على استعداد الجامعة إجراء دراسات استطلاعية لتقييم أداء الشركة ودرجة رضا المشتركين من الخدمات التي تقدمها للمشتركين بهدف تحسين وتجويد الخدمات التي تقدمها الشركة للجمهور الفلسطيني

ومن جهته أعرب المهندس محمود أبو حية مدير وحدة التخطيط والتطوير في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن سعادته بهذه الزيارة لجامعة الأقصى باعتبارها حاضنة العلم وقادرة على بناء المجتمع وتحقيق أهدافه، مقدماً شكره الجزيل لإدارة الجامعة على ما تقدمة من إنجازات على المستوى الأكاديمي لأهل قطاع غزة، منوها أن هدف هذه الزيارة هو تعزيز أوجه التعاون بين شركة الكهرباء وجامعة الأقصى، بهدف تطوير قطاع الطاقة والكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور في قطاع غزة.

ومن جانبه أكد زهير أبو خاطر مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الشركة الدائم في بناء شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع بحيث تصبح عمليات التخطيط والتنفيذ مشتركة ومتكاملة لتحقيق أقصي فائدة للمجتمع وبأقل الجهود، كما أكد على أهمية التعاون بين جامعة الأقصى وشركة الكهرباء في تنظيم اللقاءات والندوات والأنشطة العلمية لتحقيق التوعية المجتمعية بمجال الكهرباء والطاقة في قطاع غزة.

وفي ختام الزيارة شكر الوفد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر على حسن الاستقبال والاهتمام ببرنامج الزيارة، مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة الجهود بين جميع المؤسسات الفلسطينية من أجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني والنهوض به.