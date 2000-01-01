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لهذا السبب .. اسرائيل تزعم : الامن الفلسطيني يخفي وثائق حساسة

الأربعاء 10 يونيو 2020 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب .. اسرائيل تزعم : الامن الفلسطيني يخفي وثائق حساسة


القدس المحتلة / سما /

زعمت القناة الاسرائيلية 12 بان جهاز المخابرات الفلسطيني شرع باخفاء ملفات حساسة استعدادا للمرحلة المقبلة التي قد تشهد اندلاع مواجهات ميدانية في الضفة الغربية في حال نفذت اسرائيل ضم اجزاء من الضفة المقرر في الاول من الشهر المقبل.

واضافت القناة فانه تم نقل عدد كبير من الملفات إلى مواقع غير محددة, حيث تاتي خطوة اخفاء الملفات كما حصل في الفترة التي سبقت الانتفاضة الثانية عام 2000 .

وقالت القناة الاسرائيلية انه لا تعرف ماهية هذه المواد التي يتم اخفاؤها، تحسبا لاقتحام الجيش الاسرائيلي للمدن الفلسطينية كما حصل خلال الانتفاضة الثانية .

ومن المقرر ان تعلن اسرئيل بسط سيطرتها على اجزاء من الضفة الغربية وغور الاردن في 1 يوليو ، استنادا الى خطة الرئيس الامريكي ترامب التي تؤيد ضم اسرائيل للمستوطنات ولمنطقة غور الاردن وقد حدد نتنياهو هذا الوعد لبدء بحث الخطة في حكومته الموسعة ، على أمل الحصول على ضوء أخضر من واشنطن.

#الامن الفلسطيني #اسرائيل #انتفاضة #ضم الضفة

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