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توغل إسرائيلي في غزة وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين

الأربعاء 10 يونيو 2020 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توغل إسرائيلي في غزة وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين


غزة / سما /

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود في أراضي المواطنين شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن 5 جرافات عسكرية، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين شمال البلدة، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة عدة مناطق وسط وجنوب القطاع.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

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