  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسعار الدجاج والحبش اليوم في أسواق غزة

الأربعاء 10 يونيو 2020 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدجاج والحبش اليوم في أسواق غزة


غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج والحبش في قطاع غزة اليوم الأربعاء استقراراً على الأسعار، بعدما شهدت انخفاضاً كبيراً مقارنة بالأسعار في الأيام الماضية، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم من 8 إلى 9 شواكل، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 20 شيكلا بينما كبدة الدجاج 16 شيكلا، وفخذ الدجاج 12 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 8 شيكلا.

وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:

1 - كيلو الدجاج حي من 8 إلى 9 شواكل 

2 - كيلو استيكات 21 شيكل

3 - دبوس الدجاج 12 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 20 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 16 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 8 شيكل

8- كيلو الشيش 21 شيكل

كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة على النحو التالي:

الحبش: 12 شيكل

صدر: 16 شيكل

فخد: 10 شيكل

جناح: 8 شيكل

#الدجاج

الأكثر قراءة اليوم

فتح توضح موقفها من تصريحات حسين الشيخ لـ"نيويورك تايمز" الامريكية

اشتية : لن نكون قادرين على دفع رواتب الموظفين نهاية الشهر الجاري

حماس و الجبهة الشعبية تنددان بتصريحات الوزير الشيخ

شاهد... مرشد سياحي قطري يغني لسياح إسرائيليين في الدوحة... ماذا غنى؟

المالية: حتى اللحظة لم يتم تأمين أموال الرواتب و أي تغيير سيتم الاعلان عنه

رئيس بلدية غزة يوضح تفاصيل خطة تأجير "الأكشاك" على شاطئ البحر

هل سيتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي البديل الى الاردن لمناقشة "الضم"؟

الأخبار الرئيسية

الشيخ: "السلطة ليست جمعية خيرية" و الضم الإسرائيلي يعني قتل رؤيا حل الدولتين

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في اريحا

860x484 (4)

قد تشمل فقط الكتل الاستيطانية.. صحيفة عبرية: عملية "الضم" ستنفذ ما بين تموز وأيلول

المشهراوي: نحن جنود خلف الرئيس عباس اذا قرر المواجهة.. ويوجه رسالة لابو مازن وحماس بشأن الوحدة

تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الظاهرية جنوب الخليل