قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال واسعة، فجر اليوم الاربعاء، طالت عدة شبان من مناطق متفرقة في الضفة، كما استولت على مخرطة في الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت الاشقاء: اياد ورشيد، وعمر محمود رشيد، واستولت على مخرطة تعود لعائلتهم.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة لشيوخ شمال الخليل، واعتقلت مهند موسى نعيم الحلايقة (23 عاما)، وعامر عويضات (24 عاما).

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا وفتشت عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها امين الوحواح، كما اقتحمت بلدة بني نعيم.

وافادت مصادر محلية ان الاحتلال اعتقل كلا من: علاء عصمت عبيد ومعاذ ناهد عبيد وأمين عمر حامد، بعد مداهمة منازلهم ببلدة العيساوية في القدس.

واعتقلت قوة للاحتلال الشاب محفوظ غسان باكير نصاصرة من بيت فوريك، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب مستوطنة "إيتمار"، حيث ادعى الاحتلال محاولته التسلل لمستوطنة "إيتمار" المقامة شرق نابلس وبحوزته سكينًا.