سريلانكا: نقف دائماً لجانب فلسطين بكل المؤسسات الدولية

رام الله / سما /

قال وزير العلاقات الخارجية السريلانكي دينيش غوناواردينا، إن بلاده تقف دائماً لجانب فلسطين في كل المؤسسات الدولية.

وأكد غوناواردينا خلال لقائه، مع سفراء فلسطين، والكويت، ومصر، والسعودية، والقائمين بالأعمال لكل من العراق، وقطر، والإمارات، وليبيا، أن مواقف سريلانكا ما زالت ثابته وملتزمة بمواقف منظمة عدم الإنحياز فيما يتعلق بقضايا العالم العربي وبالتحديد القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن العلاقات العربية السريلانكية، علاقات تاريخية تقوم على التعاون والتشاور المستمر ولمنفعة كل الأطراف، ولم يحدث أي تغيير على ذلك.

وبخصوص الجائحة التي يعاني منها العالم بأسره، أكد نجاح سريلانكا حتى الآن في مواجهتها، مشيداً بالدعم العربي لسريلانكا في هذا المجال.

وأشار غوناواردينا إلى متانة العلاقات العربية السريلانكية وأن كل ما بدر في وسائل الإعلام لا يمثل الموقف الرسمي لسريلانكا، التي تثمن عالياً مستوى العلاقات وتنظر لتطويرها مستقبلاً، مطالبا بالعمل على تطوير وتوسيع مجالات الإستيراد من سريلانكا خاصة المتعلقة بالشاي والمطاط والخضار.

بدوره، أكد القائم بأعمال عميد السلك الدبوماسي العام والعربي، السفير زهير حمد الله زيد، أن فلسطين هي قضية العرب الأولى، وقدم شرحاً موجزاً لتطورات الوضع، خاصة ما يتعلق بسياسة الضم وموقف القيادة الفلسطينية بالإنسحاب من الإتفاقات مع إسرائيل وأميركيا.

وطالب أن يقوم المجتمع الدولي بواجبه، ومن سريلانكا التعبير عن موقفها الخاص والمتعلق بهذه المسأله، خاصة أن الإستقرار في المنطقه والعالم باتا مهددين بسبب السياسات الإسرائيلية.