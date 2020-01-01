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وزير الخارجية الألماني يزور اليوم إسرائيل لتحذيرها من "الضم"

الأربعاء 10 يونيو 2020 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الألماني يزور اليوم إسرائيل لتحذيرها من "الضم"


القدس المحتلة / سما /

 يصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل، في زيارة خاطفة سيلتقي فيها عدد من المسؤولين، للتحذير من نتائج أي خطوة إسرائيلية لتنفيذ عملية "الضم".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن ماس سيلتقي مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، بالإضافة لوزير الخارجية غابي أشكنازي.

وبينت أن "ملف الضم" سيتصدر المباحثات التي سيجريها الوزير الألماني مع المسؤولين الإسرائيليين.

وسيوصل ماس رسالة للمسؤولين الإسرائيليين بأن خطة الضم قد تؤدي إلى الإضرار بالعلاقات بين الجانبين، وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي، ويضر باستقرار المنطقة بأكملها.

وكان من المفترض أن يتوجه ماس إلى رام الله للقاء القيادة الفلسطينية، إلا أن إسرائيل منعته بحجة أزمة فيروس كورونا، وأنه في حال قرر التوجه إلى هناك عليه أن يعود للعزل لمدة أسبوعين قبل مغادرة إسرائيل.

وسيلتقي ماس مع المسؤولين الفلسطينيين عبر الفيديو كونفرانس، قبل أن يتوجه للأردن لبحث نفس الملفات.

#المانيا #مخططات الضم #اسرائيل

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