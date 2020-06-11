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حالة الطقس : اجواء حارة

الأربعاء 10 يونيو 2020 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : اجواء حارة


رام الله / سما /

 توقعت دائرة الارصاد ان يكون الجو صافياً بوجه عام و حارا نسبيا في المناطق الجبلية الى حار في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

الخميس 2020/06/11: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2020/06/12: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

السبت 2020/06/13: يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا في المناطق الجبلية الى حار في بقية المناطق و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

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