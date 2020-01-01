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تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالأردن

الثلاثاء 09 يونيو 2020 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالأردن


عمان /سما/

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، منها 12 حالة غير محليّة، وحالتان محليّتان من الكوادر الصحيّة التي تعمل على رعاية المصابين بالفيروس في أحد المستشفيات.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاصابات غير المحلية توزعت على النحو التالي: 4 إصابات لسائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر حدود العمري، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، و8 حالات لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في أحد فنادق الحجر، (6من الباكستان، و1 أثيوبيا، و1 روسيا)، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 840 حالة.

كما سُجِّلت 30 حالة شفاء لهذا اليوم، 10 في مستشفى الأمير حمزة، و3 في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و17 في مستشفى الملكة علياء، وتمّ إجراء (6236) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (235014) فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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