حالة وفاة و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 299 وفاة، والإصابات إلى 18180 إصابة.

ووفقا للمعطيات، تبلغ عدد الحالات النشطة، التي لا تزال مصابة بالفيروس، 2722 حالة، ووصفت حالة 31 مصابا بالخطيرة، منهم 24 موصولون بجهاز التنفس الصناعي.

وقالت "الصحة الإسرائيلية": إن 111 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما يخضع 2611 مصابا للمتابعة الصحية في منازلهم أو في الفنادق المخصصة للحجر.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي ادلشتاين: إن "الارتفاع في عدد الإصابات كبير، ومن المتوقّع أن يصل عدد الإصابات إلى أكثر من 200 يوميًا".

وأضاف "هذا أمر مقلق، لا سيّما وأننا شهدنا فترة انخفاض في عدد الإصابات. الاستهتار بالتعليمات أدّى إلى هذا الارتفاع. في حال أهملنا التعليمات ونظرنا إليها على أنها توصيات، فلن يغادرنا الوباء".