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توضيح من الخارجية بشأن موعد اجلاء العالقين من مصر

الثلاثاء 09 يونيو 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
توضيح من الخارجية بشأن موعد اجلاء العالقين من مصر


رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تعمل وجهاز المخابرات العامة على مدار الساعة مع الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لانجاز جميع الترتيبات النهائية الخاصة باجلاء المواطنين والطلبة العالقين من مصر الشقيقة، من جميع النواحي اللوجستية بما فيها استقبالهم في المطارات الاردنية ونقلهم مباشرة الى الجسر.

وأضافت في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن دولة فلسطين اذ تشكر مجددا الاشقاء في مصر والاردن على دعمهم وتعاونهم معنا لاجلاء العالقين من ابناء شعبنا، فإنها تؤكد أن المستجدات والتطورات السياسية التي نتجت عن قرار الضم الاستعماري اضافت تعقيدات جديدة  حالت دون البدء بانجاز هذه المهمة بتاريخ 2020/06/10.

وأهابت الوزارة بأبناء شعبنا العالقين واسرهم، بضرورة تفهم حساسية الظروف وتعقيداتها والتحلي بالصبر، وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وتوخي الدقة والحذر ازاء الاشاعات ومصادرها الهادفة للتشويش وخلق البلبلة امام انجاز هذه المهمة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #مصر #عودة العالقين

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