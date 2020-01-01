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مواجهات مع الاحتلال في الخليل

الثلاثاء 09 يونيو 2020 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات مع الاحتلال في الخليل


الخليل / سما /

 اندلعت، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز صوب مشاركين في مسيرة جماهيرية انطلقت بمدينة الخليل تضامنا مع الأسيرين عمر خرواط وحاتم القواسمي.

وانطلقت المسيرة التي دعت لها حركة فتح، عقب صلاة المغرب من مسجد "علي البكاء" وصولا لميدان الرئيس محمود عباس وسط مدينة الخليل، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والمشاعل، ورددوا الهتافات المطالبة بالافراج عن الاسرى وفي مقدمتهم الاسيرين عمر خرواط وحاتم القواسمه الذين يقبعون في العزل الانفرادي منذ 100 يوم.

وشدد المشاركون، على أهمية الانتصار لكافة الأسرى من خلال المشاركة بفعاليات مساندتهم والتضامن معهم حتى يتم اطلاق سراحهم من سجون الاحتلال، مؤكدين الالتفاف حول الرئيس والقيادة لمواجهة خطة الضم، وصفقة القرن وكافة المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيته.

#مواجهات #قوات الاحتلال #الخليل

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