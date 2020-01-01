"السفراء العرب" يدعو الحكومة اليونانية للاعتراف بدولة فلسطين

اثينا /سما/

دعا مجلس السفراء العرب، اليوم الثلاثاء، الحكومة اليونانية للاعتراف بدولة فلسطين.

وكشف عميد السلك الدبلوماسي العربي باليونان، سفير دولة فلسطين مروان طوباسي عن فحوى مذكرة رفعها اليوم، لوزير خارجية اليونان نيقولاس دندياس تطالب الحكومة اليونانية، باعتماد فرض إجراءات عقابية على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بشكل منفرد، ودعم هذا التوجه داخل الاتحاد الأوروبي لمنع تنفيذ مخططات الضم و الالحاق التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية.

وقال طوباسي: إن مجلس السفراء العرب دعا في مذكرته الحكومة اليونانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية استنادا لتنفيذ قرار البرلمان اليوناني الذي اتخذ بالإجماع والى موقف الحكومة اليونانية المعلن من تأييد حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.