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السعودية تحدد موقفها من مخططات الضم الاسرائيلية.. والرئاسة الفلسطينية تعلق!

الثلاثاء 09 يونيو 2020 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تحدد موقفها من مخططات الضم الاسرائيلية.. والرئاسة الفلسطينية تعلق!


رام الله / سما /

 أشادت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والرافضة للمخططات الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية.

وقالت الرئاسة في بيانها، إن هذا الموقف الذي صدر عن مجلس وزراء المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يؤكد موقفها الثابت والدائم في دعم شعبنا وقضيته بكافة المحافل والميادين، وهو ترجمة لمواقف المملكة المستمرة في دعم الحق الفلسطيني في المجالات كافة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر بياناً، اليوم الثلاثاء، أعرب فيه، عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأن أي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.

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