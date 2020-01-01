"زراعة غزة" تنفي إصدار أي قرار يمنع استيراد المبيدات

غزة / سما /

نفت وزارة الزراعة في غزة، إصدار أي قرار رسمي بمنع أي شركه فلسطينية من استيراد أي مبيد زراعي.

وأكدت الوزارة، أنها تقوم حاليا بإعداد الدليل الفلسطيني للمبيدات الزراعية، وسيتم اعتماد هذا الدليل وإصداره قريبا.

وأشارت إلى أنها منذ بداية عام 2020 بدأت في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي، وبدأت في التطبيق العملي لأحد أهم محاور هذه الخطة ألا وهو "تشديد الرقابة والمتابعة لمدخلات الإنتاج الزراعي التي يتم استيرادها من الخارج، ومن ضمنها المبيدات الزراعية، خصوصا بعد الشكاوى المتكررة من المزارعين حول جودة وفاعلية العديد من المبيدات الزراعية المستوردة".

وأكدت الوزارة أنها تعكف الآن على مراجعه جميع أصناف وأنواع المبيدات الزراعية المستوردة والتأكد من أن استيرادها يتم حسب الشروط والمعايير الفنية والصحية المتبعة لدى الوزارة.

يشار إلى أن ضعف إمكانات الوزارة في ظل الحصار يلزمها بتشديد معايير الاستيراد وفق أفضل ما يمكن أن يخدم المزارع أولا وقبل غيره من ذوي المصلحة، علما أن أبواب الوزارة ستبقى مشرعة أمام أي متضرر من إجراءاتها التي تهدف أصلا لحماية المزارع والحفاظ على الصحة العامة.

كما وتؤكد الوزارة دعمها الكامل للشركات الفلسطينية وأنها تمثل دعما وسندا لهذه الشركات كرافعة للاقتصاد الوطني.