وفد طبي صيني يزور فلسطين على متن طائرة محملة بالمساعدات الطبية غدا

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، أن وفدا طبيا صينيا متخصصا يصل فلسطين، على متن طائرة صينية خاصة محملة بمساعدات طبية مختلفة، في زيارة تمتد ما بين 10–17 حزيران الجاري.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الفريق يتكون من عشرة أطباء وخبراء متخصصين في مجالات مختلفة، بما في ذلك فحص الفيروسات والأمراض المعدية، والإدارة الطبية والجراحية.

وسيقوم الفريق الطبي بتقديم إمدادات ومساعدات طبية مقدمة من الحكومة الصينية، للحكومة والشعب الفلسطيني لمكافحة فيروس "كورونا"، وتشمل المساعدات: كمامات وأقنعة طبية بأنواع مختلفة، وملابس طبية واقية، وأدوات فحص الفيروس، وأجهزة فحص الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.

وسينظم الوفد الطبي الصيني، زيارات ميدانية للمدن الفلسطينية والمؤسسات الطبية للوقوف على الأوضاع الصحية، والاطلاع على التحديات التي تواجهنا في مجال مكافحة الفيروس، والتدابير الوقائية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل الحد من انتشار الفيروس.

وتتألف المساعدات الطبية من التالي: 50 ألف قناع طبي تستخدم لمرة واحدة، و200 بدلة طبية واقية تستخدم لمرة واحدة، و200 بدلة أجهزة قياس الحرارة "ميزان حرارة رقمي بالأشعة تحت الحمراء يعمل عن بُعد، إلى جانب 10 آلاف قناع وجه استباقية للاستخدام الطبي، و 20 آلف قناع جراحي، و300 جهاز قياس حرارة تحت الحمراء، و834 شريحة فحص.