"التعاون" ترفع قيمة منحتها لوزراة الصحة

رام الله / سما /

وقّعت وزارة الصحة ومؤسسة التعاون، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لرفع قيمة المنحة المقدمة لمشروع تعزيز جهوزية الوزارة على ممارسات الوقاية والتشخيص والعلاج الطارئة لفيروس كورونا، لتصل إلى ما يقارب 950 ألف دولار.

ووقّع المذكرة وزيرة الصحة مي كيلة، ومدير عام "التعاون" يارا السالم، في مقر الوزارة في رام الله، بحضور ممثلين عن المؤسسة والوزارة.

وساهم في المنحة كل من: مؤسسة بيت لحم 2000 في تشيلي بقيمة نحو 500 ألف دولار لتغطية تكلفة شراء أجهزة تنفس لمستشفيات تتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وشركة نوفارتس فارما السويسرية بقيمة 250 ألف دولار لشراء تجهيزات ومعدات تساند الوزارة لمواجهة الجائحة، والهلال الأحمر الكويتي بقيمة نحو 50 ألف دولار، إضافة إلى 150 ألف دولار من مؤسسة التعاون لشراء مستلزمات ومستهلكات ومعدات تساعد الوزارة في الضفة وغزة لمواجهة الجائحة.

وقالت كيلة: إن "هذه المذكرة تأتي استكمالا لتدخلات وزارة الصحة لمواجهة جائحة الكورونا"، شاكرةً مؤسسة التعاون على توفير هذه المنحة التي ستسهم في تعزيز جهوزية الوزارة بالأجهزة والمعدات اللازمة لتمكين قدراتها وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لأبناء شعبنا.

من جهتها، أكدت السالم عمق الشراكة التي تربط "التعاون" مع وزارة الصحة، موضحةً أن المؤسسة عملت على تحسين الخدمات الصحية في فلسطين، وبالتحديد الخدمات التخصصية مثل علاج السرطان وغسيل الكلى وجراحة قلب الأطفال ورعاية الخدج في المستشفيات والمراكز الصحية الوطنية والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والتأهيل، عبر تطوير البنية التحتية وتزويدها بالأجهزة والمعدات بما يشمل تدريب الكوادر على استخدام هذه الأجهزة الحديثة.

وشكرت مؤسسة بيت لحم 2000 في تشيلي، وشركة نوفارتس فارما السويسرية، والهلال الأحمر الكويتي على مساهمتهم في هذه المنحة إلى جانب "التعاون"، لافتةً إلى أنها تأتي استكمالا لدعم "التعاون" للقطاع الصحي خلال الخمس سنوات الماضية، والذي وصل لما يزيد عن 10 مليون دولار أميركي.

وتأتي هذه المنحة ضمن حملة "فلسطين بتناديكم" التي أطلقتها "التعاون" نهاية شهر آذار الماضي استجابة للأوضاع المستجدة مع انتشار جائحة الكورونا وضرورة التحرك العاجل لدعم جهوزية القطاع الصحي من وزارة الصحة وشبكة مستشفيات القدس والمؤسسات غير الحكومية التي تتصدى للوباء، إضافة الى توفير الاحتياجات الأساسية من أغذية ومواد صحية للأسر التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، أو التي فقدت مصادر دخلها إضافة إلى دعم المؤسسات الأهلية التي تقدم الخدمات والرعاية والسكن الداخلي للمسنين والأيتام في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة .