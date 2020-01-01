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العثور على جثة امرأة داخل بئر جنوب نابلس

الثلاثاء 09 يونيو 2020 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة امرأة داخل بئر جنوب نابلس


نابلس / سما /

 فتحت النيابة العامة والشرطة اليوم تحقيقاً بعد العثور على جثة مواطنة 51 عاماً من بلدة قبلان جنوبي نابلس في بئر ماء في ساحة منزل ذويها.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً يفيد بوجود جثة لمواطنة داخل بئر ماء في ساحة منزل ذويها . وعلى الفور تحرك مركز شرطة قبلان والدفاع المدني ووكيل النيابة والطبيب الشرعي للمكان.

وأضاف  أنه تم انتشال الجثة من البئر بحضور وكيل النيابة الذي قرر التحفظ عليها واحالتها لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح للوقوف على الاسباب المباشرة للوفاة.

#الشرطة #نابلس

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