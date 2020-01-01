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"نخوض معركة البقاء والهوية".. القواسمي: فتح تقف مع السلطه بتحمل المسؤوليات

الثلاثاء 09 يونيو 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نخوض معركة البقاء والهوية".. القواسمي: فتح تقف مع السلطه بتحمل المسؤوليات


رام الله / سما /

أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أن فتح بكافة أطرها التنظيمية تقف على قلب رجل واحد مع السلطة الوطنية في تحمل المسؤوليات، بعد قرار القيادة الفلسطينية بإعتبار منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي وأمريكا وما نتج عن ذلك من إجراءات.


وقال القواسمي في تصريح صحفي: "إننا نخوض معركة البقاء والوجود والهوية الوطنية والاستقلال، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال أن نعيش أو نحيا عبيدا في أرضنا وأرض الأجداد في نظام ابارتايد عنصري تفرضه إسرائيل، وأننا جاهزون لدفع ثمن الحرية والكرامة والاستقلال".

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