وزيرة خارجية جنوب افريقيا تؤكد وقوف بلادها مع فلسطين في المحافل الدولية كافة

رام الله / سما /

أكدت وزيرة خارجية جنوب افريقيا ناليري باندور وقوف بلادها مع فلسطين في المحافل الدولية كافة، ووجود حراك على عدة مستويات في بلادها، ليس فقط على مستوى الحكومة، وإنما البرلمان والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة سياسة الضم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي والوزيرة الجنوب افريقية، اليوم الثلاثاء، بهدف تحشيد الدعم الدولي للحملة التي تقودها دولة فلسطين في مواجهة خطط الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية المحتلة.

وشكر المالكي جنوب افريقيا على موقفها المشرف والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية في المحافل كافة، خاصة هذه الفترة التي تتبوأ فيها جنوب افريقيا عضوية مجلس الأمن، والرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي.

بدورها، أكدت الوزيرة أنها سترفع للرئيس الجنوب افريقي لكي يدعو نظراءه رؤساء الدول الافريقية لتبني مواقف قوية وواضحة ضد الضم، ودعمها للموقف السياسي الفلسطيني الداعي لعقد مؤتمر دولي للسلام، عبر الأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها للعودة للمفاوضات لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.

وأشارت إلى الشعارات التي ترفع عبر المظاهرات التي عمت العالم حول "حياة السود مهمة"، وضرورة رفع شعارات شبيهة أن "حياة الفلسطينيين مهمة"، والتركيز على فعاليات شعبية في الأراضي الفلسطينية وخارجها للتعبير عن حالة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

واتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات بينهما من أجل استكمال الاستعدادات لعقد اللجنة الحكومية المشتركة، ومراجعة الاتفاقيات الموقعة أو المعلقة، واستكمال المشاورات السياسية والتحضيرية بين وزارتي خارجية البلدين.

وأبدى المالكي استعداد دولة فلسطين للمساهمة في الجهود الدولية التي تبذل في جنوب افريقيا لمواجهة جائحة كورونا، بما فيها إرسال أطباء فلسطينيين، حيث رحبت الوزيرة بهذا العرض، وأكدت أنها ستنقله للجهات المسؤولة. وثمنت المبادرة رغم الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين وامكانياتها المحدودة. كما عرضت بدورها أية مساعدة قد تحتاجها دولة فلسطين أمام هذه الجائحة أو لأي ظروف أخرى طارئة.