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محافظ أريحا: الحياة تسير بشكل طبيعي ولا تغيير فيما يتعلق بالإجراءات

الثلاثاء 09 يونيو 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ أريحا: الحياة تسير بشكل طبيعي ولا تغيير فيما يتعلق بالإجراءات


أريحا /سما/

 قال محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، إن الحياة تسير بشكل طبيعي في المحافظة، ولا تغيير فيما يتعلق بالإجراءات والاحتياطات المعلنة من قبل وزارة الصحة.

ودعا أبو العسل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل اصابة لمواطنة بفيروس كورونا، المواطنين إلى عدم الخوف أو الانجرار وراء الاشاعات والتهويل، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالسلامة العامة أو الحجر فقط مع الأشخاص الذين تعاملوا مع الحالة المصابة ريثما يتم ظهور كافة النتائج.

وأوضح أن الاصابة انتقلت الى مواطنة من أريحا من خلال مصابة وافدة من داخل أراضي الـ48، مشيرا إلى أن المحافظة ومديرية الصحة والجهات ذات الاختصاص قامت بكل الاجراءات اللازمة واتخذت الاحتياطات اللازمة، وتم حجر المصابة بمكان الحجر الصحي وحصر المخالطين والأماكن التي تنقلت بها المصابة داخل المحافظة.

بدوره، أشار مدير صحة محافظة أريحا والأغوار اراب عناني، إلى أن طاقم مديرية الصحة تحركت على الفور وتتابع الحالة وجرى أخذ مسحات عينات من مختلف الأشخاص الذين ثبت مخالطتهم للحالة المصابة، مبينا أن المصابة تخضع للعلاج والمراقبة في الحجر الصحي.

وأضاف أن طواقم الصحة والمحافظة والجهات ذات الاختصاص تتابع خريطة الاختلاط والتنقل من قبل المصابة واتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة.

#محافظ أريحا #فيروس كورونا

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