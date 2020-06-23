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الدول العربية المضيفة تبحث ازمة الأونروا المالية وتحضيراتها لإنجاح مؤتمر تعهدات المانحين

الثلاثاء 09 يونيو 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدول العربية المضيفة تبحث ازمة الأونروا المالية وتحضيراتها لإنجاح مؤتمر تعهدات المانحين


عمان - سما

عقدت الدول العربية المضيفة للاجئين اجتماعها التنسيقي صباح اليوم بمقر دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بمشاركة فلسطين وسوريا ولبنان ومصر .

وبحث الاجتماع الذي ترأسته الاردن أزمة الاونروا المالية والتحضيرات لإنجاح مؤتمر التعهدات المستمرة في نيويورك لكبار المانحين للأونروا المزمع عقده في نيويورك  بتاريخ 23/6/2020 بالإضافة الى خطة تحرك منظمة التحرير المقدمة من دائرة شؤون اللاجئين الى جانب القضايا المدرجة على جدول اعمال اجتماعها مع المفوض العام للأونروا السيد فيليب لازاريني الذي سيعقد صباح غد الأربعاء .

وطالب المجتمعون الدول المانحة بدعم الأونروا والوفاء بتعهداتها المالية نحوها لسد العجز المالي في ميزانيتها مؤكدين على اهمية الدور الحيوي للأونروا في المنطقة .

وحضر الاجتماع الذي عقد على تقنية الفيديو كونفرانس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي ومدير عام الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية والمغتربين الأردنية المهندس رفيق خرفان ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير حسن منيمنة ورئيس الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا علي مصطفى وسكرتير ثاني في السفارة المصرية اكرم الجندي ومدير عام الاعلام والعلاقات العامة بدائرة شؤون اللاجئين رامي المدهون ومدير دائرة شؤون اللاجئين في الأردن احمد اسماعيل.

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