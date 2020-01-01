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"التنمية بغزة" تنظم جولة تفقدية لمراكز التدريب المهني

الثلاثاء 09 يونيو 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التنمية بغزة" تنظم جولة تفقدية لمراكز التدريب المهني


غزة / سما /

أجرى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من مراكز الرعاية الاجتماعية للتدريب المهني وذلك بعد إسناف العمل في هذه المراكز ضمن سياسة الحكومة في التخفيف من الإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة "كورونا".

واطلع حمد، على سير العمل في المراكز ومستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية المعمول بها حسب تعليمات وزارة الصحة في هذه المراكز.

وأشاد بمستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية وبجهود العاملين في مراكز الرعاية وباستجابة الطلبة السريعة بالعودة والالتحاق في المراكز واستئناف التدريب.

بدوره، أكد مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية محمد العرعير، أن العمل في مراكز التدريب يسير وفق الخطة الطارئة التي تم اعدادها مسبقاً لاستكمال العام التدريبي للطلبة وأنه من المتوقع انهاء العام التدريبي بعد شهر من تاريخه.

كما أكد أن الطلبة سيحصلون على كافة المهارات التدريبة المطلوبة لحصولهم على الشهادة المهنية من مراكز الرعاية.

#غزة #التنمية الاجتماعية #مراكز الرعاية الاجتماعية

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