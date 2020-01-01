إيران تحكم بالإعدام على جاسوس ساهم في مقتل قاسم سليماني

طهران /وكالات /

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي عن الحكم بالإعدام على المواطن محمود إسماعيلي مجد بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد والاستخبارات الأمريكية CIA.

وقال المتحدث إن محمود إسماعيلي مجد المحكوم بالإعدام قدم معلومات حول أماكن تنقل قاسم سليماني إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضح أنه كان يعمل في "فيلق القدس" وكان ينقل معلومات حول أماكن تنقل قاسم سليماني "محمود إسماعيلي مجد كان يقدم معلومات أمنية عن القوات المسلحة الإيرانية وأماكن إقامة وتردد قاسم سليماني مقابل تلقيه الأموال".

وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية أن الحكم بالإعدام صدر وتم تأييده وسيتم تنفيذه قريبا.