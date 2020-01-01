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سان جيرمان يغري مبابي بامتيازات نيمار من أجل نسيان ريال مدريد

الثلاثاء 09 يونيو 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يغري مبابي بامتيازات نيمار من أجل نسيان ريال مدريد


وكالات / سما /

ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي قد عرضت على نجمها كيليان مبابي الحصول على نفس امتيازات زميله نيمار دا سيلفا مقابل نسيان فكرة انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني.

وارتبط اسم كيليان مبابي صاحب 21 عاماً بالانتقال للعب في فريق ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية العام المقبل.

ولكن يبدو بأن إدارة باريس سان جيرمان ستغري لاعبها مبابي بالمال مقابل نسيان مسألة تعاقده مع ريال مدريد.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تستعد لتقديم عرضاً لمبابي بتمديد وتحسين عقده، ليتساوى مع عقد النجم البرازيلي نيمار.

ويحصل حالياً نيمار مع باريس سان جيرمان على راتب سنوي يقدر بـ 26.8 مليون إسترليني بعد الضرائب، أي يتقاضى 515 ألف إسترليني في الأسبوع.

وأكملت الشبكة بأن إدارة باريس سان جيرمان ستقدم هذا العرض لمبابي من أجل عدم تعاقده مع ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن عقد كيليان مبابي سينتهي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان صيف عام 2022.

#باريس سان جيرمان #ريال مدريد #مبابي #نيمار دا سيلفا

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