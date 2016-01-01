مفاجأة .. لامبارد يطلب من إدارة تشيلسي الاستغناء عن كانتي

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية عن رغبة فرانك لامبارد مدرب فريق تشيلسي الحالي في بيع نجمه الفرنسي نجولو كانتي من أجل تمويل مزيد من الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل الدولي الفرنسي نجولو كانتي صاحب 29 عاماً للعب في صفوف تشيلسي صيف عام 2016، قادماً من ليستر سيتي بمبلغ 35.8 مليون يورو.

وبعدها أصبح النجم الفرنسي واحداً من أهم لاعبي البلوز، مما جعل كبار أندية أوروبا ترغب في الظفر بخدماته.

ولكن بعد تعاقد تشيلسي مع فرانك لامبارد لتولي مسؤولي تدريب الفريق، أصبح النجم الفرنسي نجولو كانتي لا يشارك باستمرار، بجانب تعرضه لأكثر من إصابة منعته من المشاركة بصفة مستمرة مع البلوز، حيث لعب فقط هذا الموسم حتى الآن 22 مباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعد تعاقد تشيلسي مع المغربي حكيم زياش، واقترابه من ضم الألمان تيمو فيرنر، أصبح لامبارد يرغب في ضم المزيد من اللاعبين حتى يحسن من أداء الفريق، والمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

ولهذا السبب، طلب فرانك لامبارد من إدارة تشيلسي بيع نجولو كانتي هذا الصيف، بالإضافة إلى الإيطالي جورجينيو.

الجدير بالذكر أن عقد كانتي سينتهي مع فريقه تشيلسي صيف عام 2023.