أبو سيف يبحث مع القنصل الإيطالي التعاون الثقافي

رام الله / سما /

بحث وزير الثقافة عاطف أبو سيف، مع القنصل الإيطالي لدى دولة فلسطين، جوسيبي فيديل، اليوم الثلاثاء، تأثير جائحة كورونا على الثقافة وتضرر عدد من القطاعات الثقافية كالمسرح والسينما، والتركيز على أهمية هذه القطاعات في دعم الثقافة، وتقنين العديد من الفعاليات بسبب الجائحة وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وشدد أبو سيف على عمق العلاقات الفلسطينية الإيطالية في العديد من المجالات، خاصة المجال الثقافي، وضرورة مشاركة إيطاليا في دعم الثقافة الفلسطينية وتعزيز الحضور الثقافي الإيطالي في فلسطين، وتفعيل الأسابيع الثقافية المشتركة بين البلدين.

وناقش الطرفان الاستفادة من الرسومات الموجودة على جدران المباني التاريخية والكنائس الفلسطينية، وأهمية بناء المراكز والقصور الثقافية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخلق جسر ثقافي من وإلى المحافظات.