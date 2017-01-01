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كشف حقيقة إصابة شيرين عبد الوهاب بكورونا

الثلاثاء 09 يونيو 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف حقيقة إصابة شيرين عبد الوهاب بكورونا


وكالات / سما /

كشف حسين حبيب، والد زوج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن حقيقة ما تردد عن إصابة الأخيرة بفيروس كورونا المستجد.

وصرح حبيب، لموقع "مصراوي"، بأن شيرين عبد الوهاب لم تصب بفيروس كورونا المستجد كما أشيع، مؤكدا أن ما تردد حول إيجابية تحليل فيروس كورونا الذي أجرته شيرين، غير صحيح.

واستنكر حبيب كثرة الإشاعات التي يتم تداولها مؤخرا عن زوجة ابنه، وذلك بعد أن ردد البعض أن شيرين مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأنها أجرت تحليلا أظهر نتيجة إيجابية، وبعد إجرائها تحليل آخر جاءت نتيجة التحليل سلبية، وهو ما نفاه حبيب من الأساس.

في سياق آخر، كشف حسين حبيب، عن أن ابنه وزوجته شيرين عبد الوهاب، بصدد تقديم برنامج تلفزيوني.

وأشار حسين حبيب إلى أن هناك فكرة ما زال يتفاوض نجله وشيرين عليها مع إحدى القنوات الفضائية الشهيرة لتقديم البرنامج الذي سيذاع بمعدل أسبوعي، بحسب موقع "مصراوي".

وعن مضمون البرنامج، أوضح حبيب أنه عبارة عن جلسات فنية يغنيان فيها ويقدمان أغاني قديمة وجديدة"، وأضاف أن البرنامج سيلقي الضوء على "كيف تولد الأغنية وكواليس الإعداد لها من كلمة ولحن وتوزيع".

يشار إلى أنه سبق لشيرين عبد الوهاب خوض تجربة التقديم التلفزيوني في برنامج "شيري ستوديو"، الذي أذيع في عام 2017 عبر فضائية "دي إم سي" المصرية.

وكان حسام حبيب قد وجه رسالة الجمعة الماضية إلى من وصفهم بـ"مدعين الصحافة"، وذلك بعد تداول أنباء حول خلاف دب بين حبيب وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

#شيرين عبد الوهاب #فيروس كورونا

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