  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ابنة حسن حسني تتحدث عن لحظاته الأخيرة وآخر ما قاله لها

الثلاثاء 09 يونيو 2020 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابنة حسن حسني تتحدث عن لحظاته الأخيرة وآخر ما قاله لها


وكالات / سما /

كشفت فاطمة حسن حسني ابنة الفنان المصري الراحل حسن حسني، للمرة الأولى عن اللحظات الأخيرة في حياته قبل وفاته.

وقالت فاطمة في مداخلة في برنامج " الجمعة في مصر" عبر فضائية mbc masr، إن والدها كان يعاني من وعكة صحية منذ مساء الأربعاء الماضي، حينها كانت الأعراض عبارة عن مغص في المعدة ولم تكن هناك أعراض لإصابته بجلطة.

وتابعت فاطمة: "أحضرت طبيبًا عقب تعرضه لوعكة صحية قبل وفاته بيومين، وكان يجب دخوله إلى المستشفى بسبب حالته الصحية وتم عمل قسطرة له يوم الجمعة".

وأضافت: "قبل دخوله العملية كان يتواصل معي ولم تكن الحالة حرجة حينها، وكان بيهزر معايا وإحنا في الطوارئ وبيقولي أوعي يجيلي كورونا من الناس اللى هنا هاتي لي بسرعة كمامة".

واختتمت :"قاللي انتي جيباني المستشفي ليه أنا كويس"، مؤكدة أن حسن حسني لم يكن يعاني من مشكلات صحية في القلب ولم يصب بأي جلطة ولكنه كان مريض سكر.

وغيّب الموت الفنان حسن حسني، إثر أزمة قلبية مفاجئة، تاركًا خلفه إرثا فنيًا وحالة حزن واضحة بين نجوم الوسط الفني في مصر والوطن العربي.

#حسن حسني

الأكثر قراءة اليوم

المالية توضح حقيقة الانباء المتداولة حول تحديد موعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

شاهد ..الجيش الثالث المصري يتحرك صوب ليبيا ..

رئيس الوزراء: رواتب الموظفين هذا الشهر ستعتمد على الامكانيات المالية المتوفرة...

"لا موعد محدد لصرف المنحة القطرية".. قناة عبرية تستبعد وصول السفير العمادي لغزة هذا الأسبوع

اسرائيل تقتطع 2.5 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لصالح العملاء

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والنخالة...

وفاة والدة الشهيد يحيى عياش

الأخبار الرئيسية

اشتية : لن نكون قادرين على دفع رواتب الموظفين نهاية الشهر الجاري

المركز الفلسطيني يقرر وقف التدخل القانوني مع الجانب الاسرائيلي من اجل مرضى غزة

وزيرة الصحة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في القدس وأريحا

هل سيتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي البديل الى الاردن لمناقشة "الضم"؟

الشيخ : الإسرائيليون سيتحملون نتائج "الضم" ولن نكون "عملاء" للاحتلال