ابنة حسن حسني تتحدث عن لحظاته الأخيرة وآخر ما قاله لها

وكالات / سما /

كشفت فاطمة حسن حسني ابنة الفنان المصري الراحل حسن حسني، للمرة الأولى عن اللحظات الأخيرة في حياته قبل وفاته.

وقالت فاطمة في مداخلة في برنامج " الجمعة في مصر" عبر فضائية mbc masr، إن والدها كان يعاني من وعكة صحية منذ مساء الأربعاء الماضي، حينها كانت الأعراض عبارة عن مغص في المعدة ولم تكن هناك أعراض لإصابته بجلطة.

وتابعت فاطمة: "أحضرت طبيبًا عقب تعرضه لوعكة صحية قبل وفاته بيومين، وكان يجب دخوله إلى المستشفى بسبب حالته الصحية وتم عمل قسطرة له يوم الجمعة".

وأضافت: "قبل دخوله العملية كان يتواصل معي ولم تكن الحالة حرجة حينها، وكان بيهزر معايا وإحنا في الطوارئ وبيقولي أوعي يجيلي كورونا من الناس اللى هنا هاتي لي بسرعة كمامة".

واختتمت :"قاللي انتي جيباني المستشفي ليه أنا كويس"، مؤكدة أن حسن حسني لم يكن يعاني من مشكلات صحية في القلب ولم يصب بأي جلطة ولكنه كان مريض سكر.

وغيّب الموت الفنان حسن حسني، إثر أزمة قلبية مفاجئة، تاركًا خلفه إرثا فنيًا وحالة حزن واضحة بين نجوم الوسط الفني في مصر والوطن العربي.