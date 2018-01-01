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السجن لـ"لص الملابس الداخلية" في سنغافورة 23 أسبوعاً

الثلاثاء 09 يونيو 2020 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
السجن لـ"لص الملابس الداخلية" في سنغافورة 23 أسبوعاً


وكالات / سما /

حُكم أمس الإثنين، على لصٍّ خرق قيود الإغلاق المفروضة في سنغافورة للتسلل إلى الفناء الخلفي لمنازل ومحاولة سرقة ملابس داخلية نسائية بالسجن 23 أسبوعا.

وقد سرق لي تشي كين ملابس داخلية من منازل 30 مرة على الأقل منذ العام 2018، وعثرت الشرطة على أكثر من 100 حمالة صدر خلال عملية دهم لمنزله العام الماضي، وفقا لوثائق المحكمة.

وكان لي البالغ من العمر 39 عاما قد أطلق سراحه بكفالة بتهم تتعلق بقضايا سرقة ملابس داخلية الشهر الماضي عندما تسلل واقتحم فناء خلفيا لأحد المنازل بحثا عن مزيد من هذه الملابس، إلا أن صاحب المنزل رصده وأبلغ الشرطة التي قبضت عليه.

وأقر الشهر الماضي أمام المحكمة بخرق تدابير الإغلاق عبر مغادرة مسكنه بدون سبب وجيه وعدم وضع كمامة. كما اعترف بتهمة السرقة والتعدي الإجرامي.

وحكمت عليه السلطات السنغافورية الاثنين بالسجن 23 أسبوعا.

وقال محامي لي خلال المحاكمة إن الممثل السابق بدوام جزئي "صار بالغا في وقت متأخر".

وقال المدعي العام للمحكمة الشهر الماضي إن لي "يختار حمالات الصدر والملابس الداخلية لسرقتها على أساس مظهرها".

وفرضت السلطات السنغافورية إغلاقا جزئيا اوائل نيسان، وأغلقت المدارس ومعظم أماكن العمل ولم يسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا للضرورة.

#السجن #سنغافورة #الملابس الداخلية

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