أهلي قلقيلية والمباريات المصيرية في دوري المحترفين

قلقيلية / سما /

تنطلق نهاية الأسبوع الحالي مباريات دوري المحترفين بكرة القدم بعد إعادة النشاط الكروي الذي اتخذه اتحاد الكرة في المحافظات الشمالية بعد جائحة كورونا وتوقف الدوري لأكثر من ثلاثة أشهر. ونادي أهلي قلقيلية بكرة القدم ضمن هذه العودة في ظل وضع صعب جداً للفريق القلقيلي على لائحة جدول الترتيب حيث يقبع بالمركز ما قبل الأخير وستكون الجولات الثلاثة الأخيرة هامة جداً للأهلي بحيث لا مجال سوى تحقيق الفوز فيها مع متابعة لنتائج الفريق الكرمي ثقافي طولكرم حيث المنافسة ستكون بين الفريقين حتى نهاية الدوري وستكون الأنظار عليهما بشكل اكبر من باقي مباريات دوري المحترفين الأخرى والتي ستكون تحصيل حاصل فقط ومع قرب تتويج مركز شباب بلاطة بلقب الدوري.

أهلي قلقيلية كثف من تدريباته خلال الفترة الأخيرة على ارض الملعب البلدي بقلقيلية وبتواجد كافة عناصر الفريق ولاعبيه ضمن هذه التدريبات لعل وعسى أن تنقلب الموازين للفريق الأهلاوي في البقاء موسماً آخر في دوري المحترفين خاصة وان مستويات الفرق ونتائجها من المتوقع لها أن تكون مختلفة عن فترة ما قبل كورونا. ومن خلال التدريبات التي يشرف عليها المدربين محمد سميك ومحمد شريم يسعيان إلى وضع اللمسات الأخيرة للشكل المثالي للفريق فيما تبقى من المباريات المصيرية والصعبة. حيث يظهر من خلال الوجبات التدريبية حرص الجهازين الفني والإداري واللاعبين للخروج بنتائج ايجابية مع نهاية الدوري والبقاء في دوري المحترفين.

يذكر هنا أن المباريات الثلاثة المتبقية للأهلي القلقيلي ستكون يوم الجمعة القادم مع مركز شباب الأمعري ويوم الثلاثاء مع شباب السموع والمباراة الأخيرة ستكون يوم الجمعة مع هلال القدس.