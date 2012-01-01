بيئة نسيج جديد لتصنيع الكهرباء من المطر

وكالات / سما /

دمج باحثون صينيون تكنولوجيا مولدات نانو للكهرباء بالاحتكاك (TENG) مع النسيج الزراعي لحصاد الطاقة من قطرات المطر، ما يقدم نهجا جديدا للحفاظ على إمدادات طاقة ثابتة للزراعة الذكية.

وتتطلب الزراعة الذكية الكهرباء لدفع المراقبة في الوقت الفعلي للعوامل التي قد تؤثر على نمو المحاصيل، مثل درجة الحرارة والرطوبة والضوء. وقال بينغ جيان فنغ الباحث في جامعة تشجيانغ، إنه من الصعب مد الأسلاك في الحقول والبطاريات لها تحمل محدود بالاضافة إلى مخاطر للتلوث.

وغالبا ما تسبب الأمطار الغزيرة خسارة كبيرة للإنتاج الزراعي. ونظرا لشيوع الأقمشة الزراعية في الدفيئات، والتي تحمي المحاصيل من المطر وتوفر الظل. قام بينغ وزملاؤه بتغليف الألياف بنوعين من المواد الخاصة مما جعلها خيوط نانو تكنولوجي لتوليد الكهرباء بالاحتكاك.

وفقا لورقة البحث المنشورة في مجلة "نانو انيرجي"، يمكن نسج خيوط مولدات نانو تكنولوجي للكهرباء بالاحتكاك في شبكة أو دمجها في المنسوجات الزراعية، ويمكنها حماية المحاصيل وحيوانات المزرعة وحصاد الطاقة من قطرات المطر في نفس الوقت.

ويمكن لنسيج مولدات نانو تكنولوجي للكهرباء بالاحتكاك توليد جهد 7.7 فولت مع طول اتصال فعال لمسافة 3 سم.

قال بينغ إن في المستقبل فقد يتم ربط المنسوجات الزراعية الجديدة بأجهزة التخزين لمراقبة إمدادات الطاقة.

في عام 2012، تم تطوير مولدات نانو تكنولوجي للكهرباء بالاحتكاك كتقنية جديدة لتوليد الطاقة حيث تحويل الطاقة الميكانيكية المختلفة من البيئة المحيطة إلى كهرباء، بناء على الاقتران بين تأثير الاحتكاك الكهربائي والتحريض الكهروستاتيكي.