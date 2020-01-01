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شاهد... مرشد سياحي قطري يغني لسياح إسرائيليين في الدوحة... ماذا غنى؟

الثلاثاء 09 يونيو 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد... مرشد سياحي قطري يغني لسياح إسرائيليين في الدوحة... ماذا غنى؟


القدس المحتلة / سما /

نشرت الخارجية الإسرائيلية فيديو لمرشد سياحي قطري يغني لسياح إسرائيليين، أغنية "تل أبيب يا حبيبي تل أبيب" وسط العاصمة القطرية الدوحة.

أظهر مقطع فيديو، بثته صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مرشدا سياحيا قطريا يغني باللغة العبرية أغنية لسياح من إسرائيل داخل الدوحة.

وعلقت الخارجية عليه قائلة: "فيديو من قطر.. مرشد سياحي قطري يغني باللغة العبرية أغنية "تل أبيب يا حبيبي تل أبيب" لسياح من إسرائيل".

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، قد قال في وقت سابق، إنه لا يمكن أن يتحقق سلام في المنطقة، دون حل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدوحة تقف مع كل من يوافقها الرأي في هذا الأمر.

وأضاف أن "القضية الفلسطينية أم القضايا العربية وأساسها، ولا يمكن أن يكون هناك سلام في المنطقة دون حل عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية".

وتابع: "نرفض تعدي الاحتلال المستمر على الشعب الفلسطيني، ونؤكد موقفنا الثابت تجاه هذه القضية".

ووجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بتقديم مساعدات مالية عاجلة إلى فلسطين لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد ودعما للشعب الفلسطيني.

#قطر #سياحة #اسرائيل #مرشد

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