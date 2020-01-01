حماس: استمرار الاحتلال بسياسة الاعتقالات يعكس حجم إرهابه

غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة سياسة الإعتقالات اليومية بحق طلبة المدارس والجامعات والمواطنين في الضفة الغربية والقدس وإبعاد الكثير منهم عن القدس والمسجد الأقصى، بأنه يعكس حجم إرهاب هذا الإحتلال ومدى الظلم الذي يمارسه بحق الفلسطينيين.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي: "هذه محاولات بائسة لإغتيال الجيل معنويًا، وكي وعيه، وكسر إرادته، لتهيئة الظروف لفرض وقائع جديدة على الأرض مرتبطة بتنفيذ صفقة القرن ومخطط الضم". كما جاء في بيانه.

وأضاف: "آن الأوان لوضع حد لهذا الإحتلال المجرم ومواجهة سياساته وكسر معادلاته، وهذا يتطلب من أهلنا في الضفة الغربية والقدس وشبابهم وقياداتهم وكافة مكونات شعبنا وفصائله التصدي لهذه الإقتحامات والإعتقالات وتغيير هذه المعادلة بكل قوة مهما كان الثمن ولتكن تجربة جنين البطلة والرائدة حاضرة في تدشين هذه المرحلة".

وتابع "ستبقى الضفة الغربية قوية عزيزة وعظيمة بتضحياتها، ورائدة في نضالها وشبابها الثائر والمنتفض في وجه الإحتلال الغاصب".