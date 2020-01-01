أعضاء كنيست سابقين يناشدون الكونغرس والشيوخ معارضة خطة "الضم"

القدس المحتلة / سما /

وجه 25 عضوًا سابقًا في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مجلس الشيوخ والكونغرس في الولايات المتحدة إلى معارضة فكرة ضم أراضٍ في الضفة الغربية من جانب واحد إلى السيادة الإسرائيلية.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن أولئك الأعضاء من الشخصيات اليسارية التي عملت لسنوات في الكنيست الإسرائيلي، وخدموا في أحزاب اليسار.

واعتبروا إن هذه الخطوة ستلحق ضررًا ماديًا بأمن إسرائيل وديمقراطيتها وحقوق الفلسطينيين واستقرار المنطقة، كما أنها ستضر بمكانتها الدولية، مشيرين إلى التحذير الصادر عن مسؤولين أمنيين كبار من هذه الخطوة المضرة بأمن إسرائيل.

وأكدوا على أن هذه الخطوة ستخلق واقع فصل عنصري في إسرائيل، وتمريرها لن يضر بإسرائيل وحده، بل بسياسات أميركا الخارجية، وكذلك بالعلاقات الاستراتيجية الإسرائيلية - الأميركية.