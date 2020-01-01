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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل

الثلاثاء 09 يونيو 2020 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء، من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء: عبد وعمار وعبيدة كامل العجلوني، من البلدة القديمة في الخليل، وكريم محمد سلامة المسالمة (19 عاما)، من بلدة بيت عوا جنوب غرب المحافظة، وماجد تيسير الطيطي، من مخيم العروب شمالها، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها، والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل عدة بمدينة الخليل ومخيم العروب وبلدة السموع، عرف من بينها منزل يعقوب القصاص، ومحمد برقان، وأحمد منصور خلايلة، وأحدثت فيها خرابا.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال بلدتي حلحول والظاهرية، كما نصبت حواجز عسكرية عدة على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

#الاحتلال

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