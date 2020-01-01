"4" أندية أوروبية كبرى تتصارع على نجم الجزائر

وكالات / سما /

قدّم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان, مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، ما جعله محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

بن ناصر انتقل إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إمبولي الإيطالي مقابل نحو 16 مليون يورو، ليصبح أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الفريق "اللومباردي" في الموسم الحالي.

وقبل توقف الدوري الإيطالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، شارك بن ناصر مع ميلان في 23 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالها في صناعة هدف وحيد.

مستويات بن ناصر المميزة جعلته محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، كان آخرها ريال مدريد الإسباني، وفقا لما كشف عنه موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي.

الموقع المتخصص في أخبار الانتقالات, أكد دخول "الميرينغي" على الخط من أجل التعاقد مع بن ناصر خلال الفترة المقبلة، لتقوية وسط ملعبه.

ويأتي بن ناصر كخيار ثاني لريال مدريد، إذ أن الهدف الرئيسي للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق "الملكي"، هو التعاقد مع إدواردو كامافينغا لاعب وسط رين الفرنسي.

عرض باريسي

ويتمسك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بأمل التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري خلال الفترة المقبلة، رغم رفض العرض الأول المُقدر بـ30 مليون يورو.

ميلان رفض العرض الباريسي الأول باعتبار أن بن ناصر يشكل حجر أساس مشروع الألماني رالف رانجنيك المتوقع أن يقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي، رفض فكرة الاستسلام في هذا الملف، حيث يخطط لتقديم عرض جديد للحصول على بن ناصر خلال الفترة المقبلة.

ديربي مانشستر

نادي مانشستر سيتي كان من أوائل الأندية المهتمة بالتعاقد مع بن ناصر خلال الفترة المقبلة، بناء على رغبة الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني للفريق.

غوارديولا أجرى مكالمة هاتفية مع اللاعب الأسبوع الماضي، بهدف النظر في إمكانية قدومه للفريق في الانتقالات المقبلة، وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفية.

ويبحث المدرب الأسبق لبرشلونة الإسباني عن ضم لاعب جديد في مركز خط الوسط، بحثا عن بديل لنجمه الإسباني المخضرم ديفيد سيلفا، المنتظر رحيله في أعقاب الموسم الحالي.

وسيواجه الفريق "السماوي" منافسة قوية من فريمه التقليدي مانشستر يونايتد، الذي انضم هو الآخر لسباق "جوهرة" الجزائر.

ويبحث أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، عن بديل للاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا، الذي يقترب من الرحيل عن الفريق في الصيف المقبل.

وتصطدم كل تلك الأحلام برغبة ميلان، الذي يرفض الاستغناء عن اللاعب بمبلغ أقل من 50 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق.