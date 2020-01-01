إنتر ميلان : سنتعاقد مع نجم كبير إذا رحل لاوتارو مارتينيز

وكالات / سما /

صرح جيوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي بأنه يتمنى عدم دفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز، مؤكداً بأن النيراتزوري سيتعاقد مع اسم كبير إذا رحل النجم الأرجنتيني.

وارتبط اسم لاوتارو صاحب 22 عاماً بالانتقال للعب في صفوف فريق برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث يعتبر الهدف رقم واحد بالنسبة لإدارة البلاوجرانا.

ويمتلك اللاعب شرطاً جزائياً في عقده مع الإنتر يقدر بـ111 مليون يورو، حيث بإمكان البرسا دفعه في أي وقت، والحصول على خدمات مارتينيز.

وتحدث ماروتا حسب صحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية قائلاً “رحيل مارتينيز؟ من الصعب الحديث عن مستقبله في هذه اللحظة، لكنني أقول له، استمر في التركيز فهناك موسم سيستأنف، وهناك أهداف يجب تحقيقها”.

وأضاف “ليست هناك رغبة في بيع لاوتارو مارتينيز، إنه شاب، ولديه مستقبل رائع، وهو عنصر أساسي في تشكيلة أنطونيو كونتي”.

وتابع “ولكن يمتلك اللاعب شرطاً جزائياً في عقده، وفي الحقيقة لا أعرف ما الذي يدور في ذهن مسؤولي برشلونة، ربما يكون لديهم بدائل أخرى، أتمنى عدم دفع برشلونة الشرط الجزائي، وإذا رحل مارتينيز، فسنتعاقد مع اسم كبير”.

وأكمل “كافاني؟ بالطبع من ضمن الأسماء المرشحة، خاصةً وأن عقده سينتهي هذا الصيف مع ناديه، ولكننا لا نفكر حالياً في هذا الأمر، أمامنا أمور أهم نركز عليها”.